أسعار العملات الرقمية.. تراجع جماعي لسوق «الكريبتو» باستثناء بيتكوين وإيثريوم

تراجع أسعار العملات الرقمية، اليوم الاحد 12 مارس، في سوق الكريبتو باستثناء البتكوين وايثريوم، وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفعت بنسبة 0.02%، ليصل 20.407.5 ألف دولار، كما ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.33% دولار مسجلة 1.467.53 دولار، وتراجع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 3.10%، ليسجل 0.3071 دولار.

وأرجع الخبراء سبب تمسك المستثمرين بعملات بيتكوين، إلى اعتقادهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي لن يستمر طويلاً في سياسة التشديد النقدي

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 93. 5% لتسجل 081. 18 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" تراجعا بنحو 0.07%، ليصل إلى مستويات 0.066406 دولار، وتراجع سعر "شيبا" بنسبة 0.58% إلى مستويات 0.01023 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 1.90% إلى مستويات قرب 14.43 دولار.

كما تراجعت عملة "تيرا" بنسبة 81. 1% إلى مستويات 0.001215 دولار، وتراجع سعر عملة "FTX Token" بنسبة 96. 4% إلى مستويات 0288 .1 دولار، وتراجع سعر عملة "ريبيل"، بنسبة 1.76% إلى مستويات 0.36309 دولار.

وعلى الرغم من الأنباء السلبية وهبوط بيتكوين إلى مستوى 20 ألف دولار، إلا أن المستثمرين تمسكوا بمحافظهم المالية من العملات المشفرة، ولم يكن البيع بالشكل الذي يشير إلى هجرة جماعية مثلما حدث من قبل خلال عام 2022، والتي هبط حينها سعر العملة المشفرة الأكبر في العالم من 64895 دولارا المسجلة في أبريل 2021 إلى مستويات أقل من 16 ألف دولار.

والسبب الثاني لحفاظ المستثمرين على محافظهم المالية من العملات المشفرة رغم الهبوط، هو توجه السلطات الأمريكية وهيئة الأوراق المالية بخطوات سريعة نحو تقنين التداولات المشفرة في الولايات المتحدة، لتخضع لرقابة الأوراق المالية ويطبق عليها القانون مثل الأسهم والسندات الأمريكية.