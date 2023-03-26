الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة.. مي عمر في منزل حبيبها السابق

مي عمر علاقة مشروعة
مي عمر علاقة مشروعة

رصدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، لحظة ذهاب بثينة (مي عمر) إلى بيت حبيبها السابق «شريف» بعد أن طلب الأخير رؤيتها.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة

وأظهرت الحلقة مي عمر (بثينة) وهي في ثوبها الأنيق، أمام شقة حبيبها السابق «شريف»، والذي كان في انتظارها لأسباب غامضة تكشفها الحلقة الخامسة مساء غدٍ الإثنين.

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4 والقنوات الناقلة بطولة ياسر جلال في رمضان، في تمام 9:30 مساء بقناة الحياة ويعاد في تمام 4 :30 صباحًا و1:30 ظهرًا، ويعرض أيضا بقناة DMC في تمام 11:30 مساء ويعاد في 8:30 صباحًا، بينما تعرضه قناة DMC دراما في تمام الثامنة مساءً.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4.. معنويات مقاتلو القوات المسلحة ترتفع بعد «كرم القواديس»

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4.. قائد كمين الرفاعي للجنود: «عايز أبطال وحوش وقناصين»

أبطال وأحداث مسلسل علاقة مشروعة 

الجدير بالذكر أن مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4 يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ONو ON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون اجمالي عرضه أكثر من خمسة مرات في اليوم .

مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدي جوهر".

قصة مسلسل علاقة مشروعة 

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

مسلسل علاقة مشروعة مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2023 مسلسل علاقه مشروعه فى رمضان 2023 علاقة مشروعة ,مسلسل ياسر جلال في رمضان 2023 مسلسل علاقه مشروعه ياسر جلال مسلسل ياسر جلال فى رمضان 2023 ياسر جلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: هارون.. أمير شهداء سيناء

الكتيبة 101 الحلقة 4.. ضابط المخابرات يكشف سر عدم قصف الإرهابيين في سيناء بالطائرات

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة.. مي عمر في منزل حبيبها السابق

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالبحيرة

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4.. مي عمر تتهرب من «أمجد» بعد زواجها من «عمرو»

غدًا.. محاكمة متهم بقتل شاب لخلافات مالية بينهما في المطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

علي سعدة

ياريتك سنة يارمضان

جمال-أسعد

التدين والتعليم

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلى.. وجالانت يعلق

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة