أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة.. مي عمر في منزل حبيبها السابق

رصدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، لحظة ذهاب بثينة (مي عمر) إلى بيت حبيبها السابق «شريف» بعد أن طلب الأخير رؤيتها.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة

وأظهرت الحلقة مي عمر (بثينة) وهي في ثوبها الأنيق، أمام شقة حبيبها السابق «شريف»، والذي كان في انتظارها لأسباب غامضة تكشفها الحلقة الخامسة مساء غدٍ الإثنين.

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4 والقنوات الناقلة بطولة ياسر جلال في رمضان، في تمام 9:30 مساء بقناة الحياة ويعاد في تمام 4 :30 صباحًا و1:30 ظهرًا، ويعرض أيضا بقناة DMC في تمام 11:30 مساء ويعاد في 8:30 صباحًا، بينما تعرضه قناة DMC دراما في تمام الثامنة مساءً.

أبطال وأحداث مسلسل علاقة مشروعة

الجدير بالذكر أن مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4 يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ONو ON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون اجمالي عرضه أكثر من خمسة مرات في اليوم .

مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدي جوهر".

قصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.