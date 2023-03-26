الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4.. معنويات مقاتلو القوات المسلحة ترتفع بعد «كرم القواديس»

الكتيبة 101
الكتيبة 101

تزامنًا مع رابع أيام شهر رمضان، تُعرض أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4، وتعرض الحلقة مباراة كرة القدم بين عدد من الضباط، للرفع من روحهم المعنوية، وذلك في مدينة العريش.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4 

وأكد آسر ياسين الذي يقوم بدور الضابط خالد في المخابرات الحربية، أن تلك المداهمات ترفع من الروح المعنوية للجنود والمقاتلين على عكس المعتقد بأن تلك العمليات تساهم في دحض الروح المعنوية للجنود، وذلك بعدما يشاهدوا زملائهم وقد قدموا أرواحهم فداء للوطن.

قصة مسلسل الكتيبة 101

يعتبر مسلسل الكتيبة 101 من أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

تدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة  فقط.

مسلسل "الكتيبة 101 " تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة، بطولة  عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، خالد الصاوي وضيوف الشرف منهم محمد رجب وإسلام جمال.

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ودور آسر ياسين عبارة عن شخصية شهيد الواجب الرائد خالد محمد دبور، مواليد 12 أغسطس 1985 في المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى، التحق بالكلية الحربية عام 2003 وتخرج منها عام 2006 الدفعة 99 حربية، وكان السادس على الدفعة، حاصل على فرقة الصاعقة والمظلات، وكان بسلاح المشاة، خدم قبل استشهاده بمنطقة الشيخ زويد في شمال سيناء، حيث كان قائدا لمجموعة كمائن بكرم القواديس، والذي استشهد في تفجير بمنطقة كرم القواديس بشمال سيناء دفاعًا عن وطنه.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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