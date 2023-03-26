مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4.. مي عمر تتهرب من «أمجد» بعد زواجها من «عمرو»

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، تطورات في طبيعة العلاقة السرية بين عمرو (ياسر جلال) وبثينة (مي عمر)، والضحية الوسط أمجد (مراد مكرم).

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة

ورصدت الحلقة الرابعة من مسلسل علاقةمشروعة، تهرب مي عمر (بثينة) من طليقها مراد مكرم (أمجد)، الذي حاول الاتصال بها أكثر من مرة، وذلك بعد زواجها من ياسر جلال (عمرو) رسميًا لكن دون معرفة أحد.

وشهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثالثة، مفاجأة صادمة للغاية، حيثُ اكتشف السائق الخاص لعمرو (ياسر جلال)، خيانة الأخير مع بثينة (مي عمرو)، بعد أن رآهما في وضع غير شرعي داخل منزل الأخيرة، لتنتهي الحلقة عند هذا المشهد.

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4 والقنوات الناقلة بطولة ياسر جلال في رمضان، في تمام 9:30 مساء بقناة الحياة ويعاد في تمام 4 :30 صباحًا و1:30 ظهرًا، ويعرض أيضا بقناة DMCفي تمام 11:30 مساء ويعاد في 8:30 صباحًا، بينما تعرضه قناة DMCدراما في تمام الثامنة مساءً.

أبطال وأحداث مسلسل علاقة مشروعة

يذكر أن مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4 يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ONو ON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون اجمالي عرضه أكثر من خمسة مرات في اليوم .

مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدي جوهر".

قصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.