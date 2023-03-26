الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مسلسل سره الباتع 5: شيخ البلد على «مقصلة الإعدام» لتسليم قاتل جنود بونابرت

سره الباتع
سره الباتع

تشهد الحلقة الخامسة من المسلسل الرمضاني "سره الباتع" تطورًا مثيرًا في أحداث العمل الذي يخرجه خالد يوسف في أول تجربة للمخرج في الدراما الرمضانية والتي تصل بتجربة خاصة إذ يقدم ملحمه تاريخية عظيمة عن الشعب المصري مع الاحتلال الفرنسي.

مسلسل سره الباتع الحلقة الخامسة

وجاء في الحلقة اقتحام جنود الاحتلال منزل الفنان خالد الصاوي (شيخ البلد)، لإعلامه بموعد إعدامه غدًا حال عدم ظهور قتلة الجنود الفرنسيين الذين قتلوا على يد أهالي القرية ومن بينهم حامد (أحمد صلاح السعدني)، وتعود الحلقة الخامسة من المسلسل بمشهد في القرية المحتلة يجلس فيها حامد ومعه مجموعة من شباب القرية الذين يقررون الفرار من عملية الاستهداف التي نفذها حامد والشباب ضد الفرنسيين.

يحاول الشباب إقناع أحمد صلاح السعدني، الذي يجسد شخصية حامد بعدم الاعتراف والاختباء في القرية لأنه شخصية مهمة جدا، في كفاحهم ضد المستعمرين، لذلك يقرر حامد الاعتراف على نفسه لإنقاذ الصاوى.

مسلسل سره الباتع الحلقة 5| «حامد» يثأر لشباب القرية من جنود فرنسيين

«سره الباتع» الحلقة 5.. حامد يكشف جنود الاحتلال الذين قتلوا شباب القرية

سره الباتع الحلقة 5| حامد يثور لحق شهداء القرية: «دمهم في رقبتنا»

الحلقة الخامسة من سره الباتع: السعدنى يقرر الاعتراف بجريمة القتل لحماية أهل القرية

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on  وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

أحمد صلاح السعدني الاحتلال الفرنسي الحلقة الخامسة الجنود الفرنسيين الدراما الرمضانية جنود الاحتلال مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

مواد متعلقة

«سره الباتع» الحلقة 5.. حامد يكشف جنود الاحتلال الذين قتلوا شباب القرية

الحلقة الخامسة من سره الباتع: السعدنى يقرر الاعتراف بجريمة القتل لحماية أهل القرية

ولي أمر: فخور بتطوير حياة كريمة لملف التحول الرقمي في الغربية

سره الباتع الحلقة 5| حامد يثور لحق شهداء القرية: «دمهم في رقبتنا»

بعد قليل.. مصير رسائل السلطان حامد والعصابة الفرنسية في الحلقة الخامسة من «سره الباتع»

الحلقة 4 من «سره الباتع».. العالم الفرنسى يسجل قاموس المصريين فى الشتائم: «مُضحك»

شاليمار شربتلى زوجة خالد يوسف: مبسوطة بنجاحك فى «سره الباتع» (فيديو)

عصابة فرنسية تحصل على خطابات السلطان حامد في الحلقة الرابعة من «سره الباتع»

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: هارون.. أمير شهداء سيناء

الكتيبة 101 الحلقة 4.. ضابط المخابرات يكشف سر عدم قصف الإرهابيين في سيناء بالطائرات

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالبحيرة

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة.. مي عمر في منزل حبيبها السابق

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4.. مي عمر تتهرب من «أمجد» بعد زواجها من «عمرو»

غدًا.. محاكمة متهم بقتل شاب لخلافات مالية بينهما في المطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

علي سعدة

ياريتك سنة يارمضان

جمال-أسعد

التدين والتعليم

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلى.. وجالانت يعلق

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة