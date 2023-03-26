مسلسل سره الباتع 5: شيخ البلد على «مقصلة الإعدام» لتسليم قاتل جنود بونابرت

تشهد الحلقة الخامسة من المسلسل الرمضاني "سره الباتع" تطورًا مثيرًا في أحداث العمل الذي يخرجه خالد يوسف في أول تجربة للمخرج في الدراما الرمضانية والتي تصل بتجربة خاصة إذ يقدم ملحمه تاريخية عظيمة عن الشعب المصري مع الاحتلال الفرنسي.

مسلسل سره الباتع الحلقة الخامسة

وجاء في الحلقة اقتحام جنود الاحتلال منزل الفنان خالد الصاوي (شيخ البلد)، لإعلامه بموعد إعدامه غدًا حال عدم ظهور قتلة الجنود الفرنسيين الذين قتلوا على يد أهالي القرية ومن بينهم حامد (أحمد صلاح السعدني)، وتعود الحلقة الخامسة من المسلسل بمشهد في القرية المحتلة يجلس فيها حامد ومعه مجموعة من شباب القرية الذين يقررون الفرار من عملية الاستهداف التي نفذها حامد والشباب ضد الفرنسيين.

يحاول الشباب إقناع أحمد صلاح السعدني، الذي يجسد شخصية حامد بعدم الاعتراف والاختباء في القرية لأنه شخصية مهمة جدا، في كفاحهم ضد المستعمرين، لذلك يقرر حامد الاعتراف على نفسه لإنقاذ الصاوى.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.