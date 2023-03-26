الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4.. قائد كمين الرفاعي للجنود: «عايز أبطال وحوش وقناصين»

الكتيبة ١٠١
الكتيبة ١٠١

خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة، الذي يعرض على قناة أون إي، ظهر قائد كمين الرفاعي وسط جنوده وقال: “الكمين هنا مهم جدا وعايز أبطال وحوش وقناصين”، ورد عليه الجنود قائلين: “تمام يا فندم”.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت “الكتيبة 101” العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

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مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101، يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في”.

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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