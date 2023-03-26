الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة متهم بقتل شاب لخلافات مالية بينهما في المطرية

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، غدًا الإثنين، استكمال محاكمة عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم في منطقة أرض الليمون بالمطرية.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود جثة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "م. أ. ب"، 28 سنة، مقتول بطعنة سكين وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم.

وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى، بسبب خلاف على مبلغ مالي بينهما وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة، استل على أثرها المتهم سلاحًا أبيضًا "سكيناً" وطعن المجني عليه فأرداه قتيلًا، وتم عمل كمين وقبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة عامل شاب خلافات مالية بينهما رجال المباحث المطرية

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بعد الفاصل

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غدًا.. محاكمة متهم بقتل شاب لخلافات مالية بينهما في المطرية

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