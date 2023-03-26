الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

«الكبير أوي7» الحلقة الـ4.. الشرطة تلقي القبض على هدرس بسبب أجهزة الجيم

الشرطة تلقي القبض
الشرطة تلقي القبض على هدرس

يرفض هدرس (محمد سلام)، خلال احداث مسلسل الكبير اوي الحلقة 4 الاشتراكات الخاصة بالناس، ويصمم على هذا قائلًا: "الاشتراكات قفلت يا سي جوني خلاص، هبقي افهمك بعدين".

 

احداث مسلسل الكبير اوي الحلقة 4 

تنتهي الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع منه بإلقاء الشرطة القبض على هدرس الذي يجسد شخصيته الفنان محمد سلام، بسبب إبلاغ جوني شقيق الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي عنه.

وضمن احداث مسلسل الكبير اوي الحلقة 4، وأتت الشرطة رفقة أحد الاشخاص وهو يتهم جوني بسرقته لأجهزة الجيم التي طلب من هدرس شراءها، ليكتشف أنه اشتراها من خلال صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باسم سيد الحرامي، ليكتشف الجميع أن هذه الأجهزة مسروقة.

تابع احداث مسلسل الكبير اوي الحلقة 4 

ويطلب الضابط من الرجل عدم إجراء محضر ضده بسبب عدم علمه بأمر سرقة الأجهزة، وبالفعل يرفض الرجل تحرير المحضر ضد جوني، ويحصل على أجهزته ويعود لمكانه.

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أحداث مسلسل الكبير اوي

تدور أحداث حلقات الموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" بعد مرور سنة من زواج "الكبير" من "مربوحة"، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.

ويرتب “الكبير” الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله وتتهمه بالخيانة، فيثور عليها “الكبير” ويكاد أن يطلقها، لكن “جوني” يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى “جميلة”، وتجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي" الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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