مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 4.. الشرطة تلقى القبض على الكبير ومربوحة

ألقت قوات الشرطة، خلال احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 4 القبض على الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي والفنانة مربوحة التي تلعب شخصية مربوحة بسبب عدم وجود إثبات شخصية معهما، أثناء قيادتهما السيارة دون أي أوراق.

احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 4

وضمن احدث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 4 ولم يقتنع ضابط المرور بما قاله له الكبير وأنه عمدة المزرايطة واللبس الذي ارتداه هو وزوجته مربوحة فقط بسبب تمارين "حلاوة البدايات"، الذي طلبته منهم الطبيبة جميلة، استشاري العلاقات الزوجية بسبب الفتور الزوجي الذي حدث بينهما بعد مرور عام على زواجهما.

وطلب ضابط المرور أن يرافق عسكري الكبير زوزجته ويأتي بهما على قسم الشرطة لاتخاذ الاجراءات ضدهما بسبب السير دون أي أوارق شخصية، أو رخصة قيادة سيارة، بجانب الملابس الأخيرة التي يرتديها كل من مربوحة والكبير.

أحداث مسلسل الكبير اوي 7

تدور أحداث حلقات الموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" بعد مرور سنة من زواج "الكبير" من "مربوحة"، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.

ويرتب “الكبير” الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله وتتهمه بالخيانة، فيثور عليها “الكبير” ويكاد أن يطلقها، لكن “جوني” يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى “جميلة”، وتجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية.

والجزء السابع من "الكبير أوي " الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.