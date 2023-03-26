الحلقة 4 الكبير اوي 7.. مربوحة تطلب من الكبير أن يظل بالبروكة

بدأت الحلقة الرابعة اليوم من مسلسل الكبير أوي 7 وبها الكثير من الكوميديا التي ينتظرها الجمهور عبر مواقع السوشيال ميديا، ومواقع التواصل ويحاول كل من مربوحة والكبير إبعاد الفتور الزوجي الذي حدث بينهما بعد مرور عام على زواجهما.

احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 4

وضمن احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 4، تركب مربوحة والكبير السيارة بشخصيتهما الجديدة التي طلبتها منهما الدكتورة جميلة ليعيشا سويًا مشاعر جديدة، وتطلب منه مربوحة وقتها طلب قائلًة: "بقولك إيه يا كبير خليك بالشعر ده على طول شكلك أحلى"، إلا أن الكبير يرفض قائلًا: "مسكوف، ولا لا حاسس نفسي مش انا، حاسس نفسي بهاء سلطان على غسان مطر بس بصراحة دفتني أحسن من الآيس كاب"، ويفاجئ الثنائي بوجود الشرطة أمامهما.

أحداث مسلسل الكبير أوى 7

تدور أحداث حلقات الموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" بعد مرور سنة من زواج "الكبير" من "مربوحة"، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.

ويرتب “الكبير” الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله وتتهمه بالخيانة، فيثور عليها “الكبير” ويكاد أن يطلقها، لكن “جوني” يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى “جميلة”، وتجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي " الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.