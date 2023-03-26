الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفراخ البرازيلي اليوم والدواجن في البورصة اليوم

الفراخ
الفراخ

استوردت مصر الفراخ البرازيلي لتغطية الأزمة التي حدثت في سوق الدواجن في مصر في الأشهر الأخيرة مما تسبب في ارتفاع أسعار الفراخ لأرقام قياسية لم تحدث من قبل، وفي محاولة للسيطرة على أسعار الدواجن تم توزيع الفراخ البرازيلي في العديد من المنافذ التجارية والاستهلاكية بأسعار محددة مسبقًا، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الفراخ البرازيلي اليوم والدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم 

سعر الفراخ البيضاء 65 جنيهًا في بورصة الدواجن.

سعر الدواجن  الساسو  107 جنيهات في بورصة الدواجن.

استقرار أسعار الأعلاف بالأسواق اليوم

الفراخ بـ76 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن واستقرار البيض اليوم

سعر الفراخ امهات بيضاء 60 جنيهًا في بورصة الدواجن.

سعر كتكوت أبيض من  13 إلى 14 جنيهًا.

سعر كتكوت  ساسو من 10 إلى 11 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البرازيلي اليوم

الفراخ  البرازيلي وزن 1000 جرام  65 جنيهًا.

الفراخ البرازيلي وزن 1200 جرام 72 جنيهًا.

الفراخ  البرازيلي وزن 1500 جرام 88 جنيهًا.

ويتم توزيع الفراخ البرازيلي في معارض أهلا رمضان في القاهرة والمحافظات، الجمعيات الاستهلاكية التابعة للشركة الصناعات الغذائية في جميع المحافظات، وأيضًا في الهايبر والسوبر ماركت الشهيرة في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

سعر كرتونة البيض 

البيض البنا  94.75 جنيه للبيض الأبيض، و97.75 جنيه للبيض الأحمر.

البيض رشاد حمزة 94.75 جنيه  للبيض الأبيض، 97.75 جنيه للبيض الأحمر.

البيض انشاص     94 جنيه  للبيض الأبيض، 97 جنيه  للبيض الأحمر.

البيض الصحراوي 92 جنيه للبيض الأبيض، 96 جنيه للبيض الأحمر.

البيض الزراعي   93 جنيه للبيض الأبيض، 97 جنيه للبيض الأحمر.

البيض قويسنا      95 جنيه للبيض الأبيض، 96 جنيه للبيض الأحمر.

البيض كمشيش     97 جنيه للبيض الأحمر.

البيض الصالحية   97 جنيه  للبيض الأحمر.

البيض شوشة   94 جنيه للبيض الأبيض، 96 جنيه للبيض الأحمر.

البيض المنشية 95 جنيه للبيض الأبيض، 101 جنيه للبيض الأحمر.

البيض الحمامي 96 جنيه للبيض الأبيض، 102 جنيه  للبيض الأحمر.

البيض جمعة مسعد 95 جنيه للبيض الأبيض، 102 جنيه للبيض الأحمر.

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استقرار أسعار الأعلاف بالأسواق اليوم

الفراخ البرازيلي الفراخ امهات بيضاء الفراخ البيضاء اسعار الدواجن سعر كرتونة البيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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