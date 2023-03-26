الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الأعلاف بالأسواق اليوم

اعلاف
اعلاف

استقرت أسعار الأعلاف اليوم الأحد، في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة "أرجنتينى": 19000 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة "برازيلى": 19000 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة "أوكرانى": 18500 جنيه، كما بلغ سعر إردب الذرة الرفيعة "محلى": 1770 جنيه، وبلغ سعر إردب الذرة "الشامية": 2000 جنيه.

وسجّل سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنتينى”: 19700 جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 36300 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44%: 34000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلي: 35000 جنيه.

وبلغ سعر طن صويا فول فات "مستورد": 36900 جنيه أرضه، بينما بلغ سعر طن صويا فول فات "محلى": 36500 جنيه "أرضه"، صويا هاى فات 43% "مستورد": 28600 جنيه "أرضه"، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% "محلي": 23800 جنيه "أرضه".

وسجل سعر طن كسب عباد +36%: 24000 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين "مستورد": 47000 جنيه، كما بلغ سعر طن جيلوتين "محلى": 46800 جنيه، وبلغ سعر طن ردة بران محلى: 10500 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة: 10900 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن 570 جنيهًا، وبلغ سعر قيراط البرسيم: 850 جنيهًا).

أسعار أعلاف الدواجن

سجل طن أعلاف بادى 25600 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25500 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 25400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ25900 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ23300 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ23200 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ22200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ22000 جنيه.

الذرة ب18500جنيه والنخالة ب10900 أسعار الأعلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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