الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ولي أمر: فخور بتطوير حياة كريمة لملف التحول الرقمي في الغربية

حياة كريمة
حياة كريمة

تعمل  المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بشكل مكثف على ملف التحول الرقمى لتحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية، ولمواكبة التطورات العالمية وتسهيل جميع الإجراءات القانونية واستخراج الأوراق الرسمية بطريقة سهلة لجميع السكان بشكل إلكتروني بأستخدام الإنترنت.

قالت آية عماد، ولي أمر أحد طلاب المرحلة الابتدائية بالغربية، لـ“الدستور”:"فخورة جداً بجهود مبادرة حياة كريمة لأنها طورت من ملف التحول الرقمى وتقديم خدمات حكومية متميزة وتحسين كفاءة العمل للمواطن المصري، وأن أجهزة الدولة المعنية تمكنت من تحقيق نجاحات عديدة فى مجال التحول الرقمى، ما أسهم فى تقليل التدخل البشرى، وبالتالى مكافحة الفساد بشكل أكثر فاعلية، وأتاحت لأهل القرى أدوات الاتصال الحديثة، بما يؤهلهم للحصول على فرص متميزة فى التدريب والعمل، والاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية.

أضافت آية، لـ “الدستور”، أن مصر معروفة فى جميع أنحاء العالم بتراثها التاريخى الغنى وحضارتها الفريدة، وتركيزها اليوم على ملف التحول الرقمى فى غاية الأهمية، لأنه سيسهم فى تسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمصريين، خاصة أن الحكومة قدمت كل الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني لتوفير الوقت على المواطن بدلاً من التعرض لزحام الشوارع ولتقليل اضغط على المصالح الحكومية.

وأوضحت آية عماد أن الدولة تحرص دائمًا على تقديم حلول رقمية إبداعية وابتكارية لمواجهة كل التحديات، من أجل النهوض بمصر ووضعها فى المكان الذى تستحقه بين الدول العظمى، وكل ذلك فى إطار رؤية الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية المعلوماتية، التى تعد أحد المقومات الأساسية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ومحو الأمية الرقمية في قرى الصعيد

أجهزة الدولة المعنية استخراج الأوراق إجراءات القانونية الإجراءات القانونية الخدمات الحكومية الرقمية جهود مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية

مواد متعلقة

الحلقة 4 من «سره الباتع».. العالم الفرنسى يسجل قاموس المصريين فى الشتائم: «مُضحك»

شاليمار شربتلى زوجة خالد يوسف: مبسوطة بنجاحك فى «سره الباتع» (فيديو)

عصابة فرنسية تحصل على خطابات السلطان حامد في الحلقة الرابعة من «سره الباتع»

أهالي القرية يرفضون الاحتلال الفرنسي في الحلقة الرابعة من سره الباتع

عمرو عبدالجليل ينبش قبر السلطان حامد في الحلقة الرابعة من مسلسل «سره الباتع»

طلاب الغربية عن «حياة كريمة»: قدمت الدورات لمحو الأمية الرقمية

أحد شباب الغربية: «حياة كريمة» تهتم بتقديم أكثر من خدمة يحتاجها المواطن

أحد سكان الكلح بأسوان عن وحدة الحماية المدنية بحياة كريمة: أصبحنا فى أمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«دلال» تطلب من «صفصف» مصالحة أهلها في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية بالتجمع الأول

مسلسل الصفارة الحلقة الرابعة.. متابعين أحمد أمين يتشوقون لشخصيته الجديدة بالصفارة

الحلقة الرابعة.. مشاجرة بين «كارم فتح الله» وجعفر العمدة

«حياة كريمة».. الإنجازات تتواصل فى المحافظات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة.. مليون جنيه مقابل قتل محمد رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

علي سعدة

ياريتك سنة يارمضان

جمال-أسعد

التدين والتعليم

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل