أحمد شيبة: أعشق جورج وسوف ومن المستحيل أسامح في الخيانة

كشف الفنان أحمد شيبه خلال استضافته في برنامج "يا تقر يا تفر" على شبكة "راديو النيل" أن يقلل من العمل خلال فترة رمضان، لكي يقضي أوقاتاً أكثر في البيت مع والدته والأهل، مشيرًا إلى أن القرآن هو وسيلته الأساسية في تخلصه من همومه، وعن تمنياته يقول شيبه "اتمنى ربنا يخلي أمي وولادي، ويخلي بلدنا أحسن بلد في الدنيا".

وأضاف شيبه أنه من المستحيل أن يسامح في الخيانة، ولكنه يعمل بمبدأ العفو عند المقدرة، وعن أصعب فترة في حياته، يقول شيبه أن يوم وفاة والده وأخوه وابن اخته من أصعب الأيام التي مر بها.

وقال شيبه خلال البرنامج الذي تقدمه "لينا صالح" أنه يتمنى أن يغني كل أغاني جورج وسوف لأنه يعشقه، مضيفاً أنه أن لم يكن فناناً غنائياً، كان سيعمل مهندساً معمارياً، وقدم شيبه النصيحة بأن الشخص يجب أن يجتهد ولا يثق في أحد.

وحكى الفنان أحمد شيبه أكثر موقف محرج في حياته، وقال " لما ركبت عربية واحد تاني وفاكرها عربيتي، والناس فضلت تجري ورايا".