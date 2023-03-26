جدول امتحانات المهام الأدائية الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني أسوان 2023

ننشر لكم جدول امتحان المهام الأدائية الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني أسوان 2023، حيث يتساءل الآلاف من طلاب الصف الخامس الابتدائي في مختلف المحافظات وأولياء أمورهم عن موعد صدور جدول امتحان المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي عن الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023، وبالفعل قد صدرعن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة البحيرة وأسوان وعدد أخر من المحافظات والتي يؤديها الطلاب طبقا للقرار الوزاري رقم 167.

جدول امتحان المهام الأدائية الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني أسوان 2023

وفي السياق ذاته أعلنت إدارة التعليم الابتدائي في مديرية التربية والتعليم بأسوان عن جدول امتحان المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني أسوان 2023، على مستوى طلاب مدارس التعليم العام واللغات والخاص والدمج.

جدول امتحان المهام الأدائية الصف الخامس الابتدائي ترم ثاني أسوان 2023

ويأتي جدول امتحان المهام الأدائية الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني أسوان 2023، كالتالي:

- يوم الإثنين 10 أبريل 2023: مادة الرياضيات – فترة كاملة 90 دقيقة – الفترة الأولى + مادة المهارات المهنية – فترة كاملة 90 دقيقة – الفترة الثانية.

- يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023: مادة العلوم – فترة كاملة 90 دقيقة – الفترة الأولى + مادة اللغة الإنجليزية – فترة كاملة 90 دقيقة – الفترة الثانية.

- يوم الأربعاء 12 أبريل 2023: مادة اللغة العربية والخط – فترة كاملة 90 دقيقة – الفترة الأولى + مادة التربية الدينية – فترة كاملة 90 دقيقة – الفترة الثانية.

- يوم الخميس 13 أبريل 2023: مادة الدراسات الاجتماعية – فترة كاملة 90 دقيقة – الفترة الأولى + مادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات – فترة كاملة 90 دقيقة – الفترة الثانية.

ونبهت مديرية التربية والتعليم في المحافظة أنه على جميع المدارس تطبيق هذا الجدول في كافة المدارس، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية باللجان والمدرسة، ويعقد الامتحان الصف الخامس تحت اشراف التوجيه الفني لكل مادة على أن تطبق المعايير التي وردت للعام الماضي للصف الخامس عند وضع الامتحانات، مع إجراء الامتحان خلال اليوم الدراسي مع عدم التأثير على اليوم الدراسي لبقية الطلاب.

درجات امتحانات المهام الأدائية الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2023

يوزع المعلم على الطلاب عددا من المهام الأدائية المتعلقة بالمنهج الدراسي، ويختار الطالب واحدة منها.

وتخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة، منها 5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات على جدية العمل، و25 درجة على المنتج النهائي.

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