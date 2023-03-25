«سلومة» يكشف حقيقة الجداول المتداولة عن المهام الأدائية فى مدارس الجيزة

رد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى على المنشور المتداول بشأن مواعيد امتحانات المهام الادائية، حيث تم تداول منشور يقول التالى: «يعقد امتحان شهر مارس 2023 لصفوف النقل اعتبارا من يوم الإثنين 3 أبريل 2023 ويعقد مشروعات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي اعتبارا من يوم الاحد 9 أبريل2023 ويعقد التقييم العملي للأنشطة اللاصفية ( الأساسية والاختيارية)، ومادتي التربية الرياضية، والمشروعات البحثية اعتبارا من يوم الاثنين 10 ابريل2023».

وأكد سلومة، أن الجدول الخاص بالمهام الادائية والامتحانات غير صحيح مؤكدًا فى تصريح لـ الدستور، أن جدول المهام الأدائية لم يتم عمله حتى الآن وناشد أولياء الأمور والمعلمين بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام فقط بما يعلن من الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

فى سياق متصل أوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه يتم عقد المهام الأدائية في الأسبوع الثاني من شهر أبريل علي أن يتم الانتهاء من المهام الأدائية يوم الخميس 13 أبريل 2023، وتستمر تقييمات الصفوف الأولي وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023.

وأكدت مديرية تعليم، أنه بالنسبة للمشروعات البحثية الخاصة بالصف السادس يطبق القرار الوزاري رقم 168، مؤكده على حظر عقد الاختبارات والمهام الأدائية خلال أيام العيد.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام الدراسة فى شهر رمضان المبارك لاستكمال مناهج الفصل الدراسي الثانى، موضحة أن توزيع المناهج ممتد حتى نهاية أبريل المقبل قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى 6 مايو المقبل.