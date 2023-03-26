«صحة الإسماعيلية» تعلن توافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية

تفقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، مركز المشورة والفحص الاختياري ومبنى بنك الدم الذي يتم تطويره ومبنى بنك الدم البديل، لمتابعة انتظام وسير العمل، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بمواقع عملها وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية، والخدمات العلاجية المقدمة للمرضي.

رافق الدكتور علي حطب خلال جولته فريق إشراف المديرية، الدكتورة ريم مصطفي مساعد مدير المديرية، والدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور وسام رمضان مدير إدارة مكافحة العدوي، رشا فرحان مدير المكتب الفني، والدكتورة نهلة تعيلب مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومحمد فكري مدير شؤن المقر.

وبدأ الدكتور علي حطب، بتفقد أعمال مبني بنك الدم الذي يتم تطويره، ومتابعة معدلات الإنجاز فى أعمال التطوير، وأخر مستجدات ما تم تطويره على أرض الواقع حتى ألان، كما تابع وتفقد الدكتور علي حطب، مبني بنك الدم البديل، وذلك للتأكد من توافر المستلزمات، وتواجد الأطقم الطبية بمواقع عملهم، وكل أقسامه الفنية والإدارية، معبرا عن سعادته بالنظام العام والنظافة، وانضباط العاملين والتزامهم بكل تعليمات مكافحة العدوى.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، مركز المشورة والفحص الاختياري، والأقسام والمعامل التابعة للمركز، وذلك لمتابعة انتظام وسير العمل، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بمواقع عملها وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية، كما اطلع على كشوف حضور العاملين والأطباء والتمريض وكشوف المترددين على المركز، وذلك للتأكد من انتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات الطبية والتوعية.

وأوضح الدكتور علي حطب، استمرار جولاته الميدانية على جميع المستشفيات والمركز الطبية والوحدات الصحية، لمتابعة انتظام وسير العمل والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بمواقع عملها وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية، والخدمات العلاجية المقدمة للمرضي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.