الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

العثور على رضيع فى كيس أسود رابع أيام رمضان بقنا

جريدة الدستور

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على رضيع حديث الولادة عمره يوم واحد، داخل كيس أسود على موتوسيكل بجوار المحطة، بدائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على طفل رضيع داخل كيس بلاستيك أسود على موتوسيكل بجوار المحطة في بندر قنا.

على الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمود حمدالله، رئيس مباحث قسم قنا، وتبين بعد الفحص العثور على طفل رضيع عمره يوم واحد، داخل كيس بلاستيك أسود معلق على موتوسيكل يصرخ بجوار المحطة بدائرة قسم قنا.

تم نقل الرضيع إلى مستشفى قنا العام للاطمئنان على صحته تحت إشراف النيابة العامة، قبل نقله لدار رعاية الطفل في قنا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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