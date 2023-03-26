الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الكورة في رمضان.. 5 أهداف وسيناريو مثير بمباراة الزمالك واتحاد الشرطة في 2016

مباراة الزمالك واتحاد
مباراة الزمالك واتحاد الشرطة عام 2016

في الرابع من رمضان الموافق 9 يونيو عام 2016 فاز الزمالك على اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد بتروسبورت وأدارها الحكم محمود بسيوني في الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الممتاز.

المباراة شهدت سيناريو غريب حيث تقدم الزمالك بثلاثة أهداف سجلها محمد إبراهيم وباسم مرسي ومصطفى فتحي في الدقائق 36 و49 و62 وفي ربع ساعة الأخير سجل الشرطة هدفين عن طريق سعيد كمال وصلاح ريكو في الدقيقتين 73 و82.

الهزيمة أطاحت باتحاد الشرطة للدرجة الثانية وأصبح ثالث الهابطين بعد حرس الحدود وغزل المحلة بعدما توقف رصيده عند 22 نقطة في المركز السادس عشر متأخرا بفارق عشر نقاط عن أسوان الذي يسبقه مباشرة بينما ارتفع رصيد الزمالك الذي حقق فوزه الثامن على التوالي إلى 66 نقطة من 31 مباراة بفارق خمس نقاط عن الأهلي الذي خاض 30 مباراة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام المصري البوسعيدي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف سجله محمد إبراهيم بعدما تلقى تمريرة من محمود كهربا وسدد الكرة داخل المرمى، وفي الشوط الثاني أضاف باسم مرسي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 49 ثم سجل مصطفى فتحي الهدف الثالث في الدقيقة 63 

واعتقد جمهور الزمالك أن فريقه سيحقق فوزا كبيرا لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب في الدقائق الأخير وقلص سعيد كمال الفارق للشرطة في الدقيقة 73 ثم سجل صلاح ريكو الهدف الثاني في الدقيقة 82 وحبست جماهير الزمالك أنفاسها خشية أن ينجح الشرطة في إدراك التعادل لكن المباراة انتهت بفوز الزمالك 3-2.

مثل الزمالك: محمود جنش وحازم إمام "رمزي خالد ق68" وعلي جبر وحمادة طلبة ومحمد عادل جمعة ومحمد إبراهيم وإبراهيم عبد الخالق وطارق حامد ومصطفى فتحي "محمد سالم ق 73" ومحمود كهربا وباسم مرسي "معروف يوسف ق 73".

الدوري الممتاز الزمالك تحاد الشرطة محمد ابراهيم باسم مرسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

محكمة القاهرة الاقتصادية تلزم شيرين عبدالوهاب بدفع 5 ملايين لـ«روتانا»

البنك الدولي يعقد حدثاً حول التمكين الاقتصادي للمرأة غداً

العثور على رضيع فى كيس أسود رابع أيام رمضان بقنا

رفع 820 طن قمامة و40 طن أتربة من شوارع الدقهلية

إجازة عيد الفطر 2023| أرق رسائل التهنئة

بعد أقل من 24 ساعة.. نفاد تذاكر مباراة الأهلى والهلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

التدين والتعليم

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [6]

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

«االمتحدة» بيت الدراما الناجحة (1)

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل