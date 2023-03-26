الكورة في رمضان.. 5 أهداف وسيناريو مثير بمباراة الزمالك واتحاد الشرطة في 2016

في الرابع من رمضان الموافق 9 يونيو عام 2016 فاز الزمالك على اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد بتروسبورت وأدارها الحكم محمود بسيوني في الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الممتاز.

المباراة شهدت سيناريو غريب حيث تقدم الزمالك بثلاثة أهداف سجلها محمد إبراهيم وباسم مرسي ومصطفى فتحي في الدقائق 36 و49 و62 وفي ربع ساعة الأخير سجل الشرطة هدفين عن طريق سعيد كمال وصلاح ريكو في الدقيقتين 73 و82.

الهزيمة أطاحت باتحاد الشرطة للدرجة الثانية وأصبح ثالث الهابطين بعد حرس الحدود وغزل المحلة بعدما توقف رصيده عند 22 نقطة في المركز السادس عشر متأخرا بفارق عشر نقاط عن أسوان الذي يسبقه مباشرة بينما ارتفع رصيد الزمالك الذي حقق فوزه الثامن على التوالي إلى 66 نقطة من 31 مباراة بفارق خمس نقاط عن الأهلي الذي خاض 30 مباراة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام المصري البوسعيدي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف سجله محمد إبراهيم بعدما تلقى تمريرة من محمود كهربا وسدد الكرة داخل المرمى، وفي الشوط الثاني أضاف باسم مرسي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 49 ثم سجل مصطفى فتحي الهدف الثالث في الدقيقة 63

واعتقد جمهور الزمالك أن فريقه سيحقق فوزا كبيرا لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب في الدقائق الأخير وقلص سعيد كمال الفارق للشرطة في الدقيقة 73 ثم سجل صلاح ريكو الهدف الثاني في الدقيقة 82 وحبست جماهير الزمالك أنفاسها خشية أن ينجح الشرطة في إدراك التعادل لكن المباراة انتهت بفوز الزمالك 3-2.

مثل الزمالك: محمود جنش وحازم إمام "رمزي خالد ق68" وعلي جبر وحمادة طلبة ومحمد عادل جمعة ومحمد إبراهيم وإبراهيم عبد الخالق وطارق حامد ومصطفى فتحي "محمد سالم ق 73" ومحمود كهربا وباسم مرسي "معروف يوسف ق 73".