إلغاء تكليف مدير مدرسة «الرسوة» في بورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مدرسة الرسوة الأساسية بالحي الإماراتي في زيارة مفاجئة، بصحبة الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذ رمضان سأسأ مدير إدارة بحر البقر التعليمية.

وقررت وكيل الوزارة خلال زيارتها، إلغاء تكليف مدير المدرسة لعدم وجود أي طالب بها أثناء اليوم الدراسي بالرغم من انتظام حضور معلمي المدرسة، مشيرة إلى أن عدم تواجد الطلاب يعبر عن ضعف قدرة إدارة المدرسة على التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن جميع مدارس بورسعيد مستهدفة بالزيارات والمتابعات بهدف انتظام سير العملية التعليمية لافتة إلى أنه سيتم محاسبة المهملين أو المقصرين في أداء عملهم.

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