الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إلغاء تكليف مدير مدرسة «الرسوة» في بورسعيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مدرسة الرسوة الأساسية بالحي الإماراتي في زيارة مفاجئة، بصحبة الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذ رمضان سأسأ مدير إدارة بحر البقر التعليمية.

وقررت وكيل الوزارة خلال زيارتها، إلغاء تكليف مدير المدرسة لعدم وجود أي طالب بها أثناء اليوم الدراسي بالرغم من انتظام حضور معلمي المدرسة، مشيرة إلى أن عدم تواجد الطلاب يعبر عن ضعف قدرة إدارة المدرسة على التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن جميع مدارس بورسعيد مستهدفة بالزيارات والمتابعات بهدف انتظام سير العملية التعليمية لافتة إلى أنه سيتم محاسبة المهملين أو المقصرين في أداء عملهم.

IMG-20230326-WA0030
IMG-20230326-WA0030
IMG-20230326-WA0029
IMG-20230326-WA0029
IMG-20230326-WA0028
IMG-20230326-WA0028
IMG-20230326-WA0024
IMG-20230326-WA0024
ادارة الاماراتي التربية والتعليم الحي الإماراتي الإمارات الاساسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

محكمة القاهرة الاقتصادية تلزم شيرين عبدالوهاب بدفع 5 ملايين لـ«روتانا»

البنك الدولي يعقد حدثاً حول التمكين الاقتصادي للمرأة غداً

محافظ بنى سويف يتفقد معرض «أهلًا رمضان»

مساعد وزيرة التضامن: هناك علاقة وثيقة بين المخدرات وقضايا الأسرة

رفع 820 طن قمامة و40 طن أتربة من شوارع الدقهلية

العثور على رضيع فى كيس أسود رابع أيام رمضان بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

التدين والتعليم

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [6]

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

«االمتحدة» بيت الدراما الناجحة (1)

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل