الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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أبوالغيط: مواجهة المخدرات تقتضى وجود خطة شاملة والإرهاب ليس بعيدًا عنها

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لا شك أن قضية المخدرات لها أبعاد متعددة منها ما هو نفسي ومنها ما هو أسري وما يتعلق بالتنشئة ولكنها في المحصلة تبقى أنها ظاهرة اجتماعية بامتياز وخطر يهدد المجتمع في مجموعه ويبطئ من حركة التنمية فيه ويساعد على انتشار ظواهر سلبية أخرى خطيرة ومدمرة للنسيج الاجتماعي، كـ"الجريمة بمختلف أنواعها، والفساد، والعنف والتفكك الأسري وغير ذلك من الآفات الاجتماعية".

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته اليوم بعد توقيع برنامج عمل مشترك مع المكتب الأممي للمخدرات والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قد ثبت من تجارب مجتمعات مختلفة أن الإرهاب غير بعيد عن آفة المخدرات وأنه يتغذى عليها وأحيانا يمول أنشطته من تجارتها، إن مواجهة خطر المخدرات تقتضي وجود خطة شاملة، تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني.

واختتم أنه "لا تتحقق هذه المواجهة على نحو ناجع من دون أن تتأسس على فهم سليم لهذه الآفة الاجتماعية المركبة ودراسة معمقة لأبعاد هذا الانحراف في مختلف تقاطعاته مع آفات أخرى قد تصيب البنيان الاجتماعي، ذلك أن انتشار المخدرات يكون في العادة مرتبطا بثغرات معينة ومشكلات ملحة، في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي ويصير في نفس الوقت سبباً في تفاقم هذه المشكلات واستفحالها على نحو مستعصِ".

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية المكتب الأممي للمخدرات توقيع برنامج عمل مشترك مع المكتب الأممي للمخدرات

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