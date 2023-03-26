50 لوحة فنية بالخط العربى الحر في معرض «رمضانيات» ببورسعيد

افتتح فرع ثقافة بورسعيد معرض "رمضانيات" للفنان التشكيلي أحمد الجيلاني، الذي نظمه نادي التذوق البصري بالفرع بإشراف الفنان محمد حافظ، ويضم المعرض "50" لوحة فنية بالخط العربى الحر تعبر عن شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى بعض من الآيات القرآنية، والحكم الشعبية بالقلم الجاف الأسود والرصاص.

شهد الافتتاح د. جيهان المالكي مدير عام ثقافة بورسعيد، وعدد من الفنانين التشكيليين من بورسعيد ولفيف من الإعلاميين، ويستمر لمدة خمسة أيام.

الفنان أحمد الجيلاني من مواليد بورسعيد سنة 1957 حصل على بكالوريوس التربية الفنية وشارك بعدة معارض جماعية منها معرض 15 مايو ومعرض الشباب، ومعرض الطفولة ببورسعيد ومعرض العيد الألفى للأزهر، معارض بورسعيد القومية من عام 1981 حتى 1985، كما شارك بعدة معارض بالمملكة العربية السعودية، معرض ليالى المحروسة، أما المعارض الفردية المعرض الأول "عندما تتناغم الحروف" 2014، والثاني 2015، حصل على المركز الرابع في معرض 15 مايو فى الرسم، والجائزة التشجيعية فى التصميم بمعرض الشباب، والمركز الثالث فى معرض الطفولة ببورسعيد، والعيد الألفى وجائزة لجنة التحكيم فى معرض الأيدى الحرفية بجدة، والجائزة التشجيعية بمعرض بورسعيد القومي.

يأتي المعرض ضمن الفعاليات الفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وفي إطار دعم فرع ثقافة بورسعيد للفنانين التشكليين من أبناء المدينة الباسلة بإقامة المعارض الفنية لهم.

وفي سياق آخر؛ يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "كان يا مكان" للفنانة نرمين حكيم، وذلك يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بقاعة الباب سليم بساحة دار الأوبرا المصرية، على أن يستمر المعرض حتى يوم 8 إبريل 2023.

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