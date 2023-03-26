«أبو الغيط» يشيد بتوقيع إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023 / 2028

أشاد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوقيع إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023 / 2028، والذي يشتمل على عدد من الموضوعات المهمة التي تخص منع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية.

وأشار أبو الغيط، خلال كلمته اليوم بعد توقيع برنامج عمل مشترك مع المكتب الأممي للمخدرات والتي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى تعزيز نظم العدالة الجنائية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والجرائم المالية، وفي هذا الإطار يركز هذا البرنامج الهام على تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وتابع: “ونحن اليوم نسعد بإطلاق المرحلة الثالثة من التعاون لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعد أن أطلقنا المرحلة الأولى خلال الفترة 2011 / 2015 من مقر جامعة الدول العربية ثم المرحلة الثانية خلال الفترة 2016 / 2022”.

وأضاف أن فعاليات اليوم لها أهمية خاصة حيث نطلق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي مهنئا نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على هذه المبادرة المهمة التي رحب بها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب واعتمدها كمدخل ومنظور مختلف عن المنظور الأمني والصحي السائد في معالجة خطر المخدرات على نحو فعال وشامل، مهنئأ ايضا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة علي مقدمة من دعم فني لاعداد هذه الخطة المهمة.