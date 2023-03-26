«الداخلية» تكشف تفاصيل قتل وحرق جثة في بولاق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، تفاصيل مقتل شخص والعثور على جثته متفحمة في بولاق الدكرور.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالعثور على جثة أحد الأشخاص «متفحمة» أعلى سطح عقار، توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر أحدهما باستدراج المجني عليه لمحل العثور وبصحبته المتهم الثاني وقام بالتعدي عليه باستخدام حجر مما أودى بحياته.

وعقب ذلك استولى منه على مبلغ مالي وأضرم النيران به بالاشتراك مع المتهم الثاني، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.