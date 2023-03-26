الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف تفاصيل قتل وحرق جثة في بولاق

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، تفاصيل مقتل شخص والعثور على جثته متفحمة في بولاق الدكرور.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالعثور على جثة أحد الأشخاص «متفحمة» أعلى سطح عقار، توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر أحدهما باستدراج المجني عليه لمحل العثور وبصحبته المتهم الثاني وقام بالتعدي عليه باستخدام حجر مما أودى بحياته.

وعقب ذلك استولى منه على مبلغ مالي وأضرم النيران به بالاشتراك مع المتهم الثاني، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بولاق الدكرور متفحمة الداخلية قسم شرطة بولاق الدكرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

أسعار السجائر الجديدة.. الشرقية للدخان تعلن القائمة الكاملة بالأرقام

خبير الاستزراع السمكى: مصر لديها سلالات قوية من الأسماك تتعايش مع التغيرات المناخية

إحباط محاولتى تهريب عملات أجنبية بمطار برج العرب فى الإسكندرية

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

مقابر برج البرلس تجمع الغني والفقير مجانا (صور)

ضبط 15 شيكارة دقيق مدعم في حملة تفتيشية بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

" االمتحدة " بيت الدراما الناجحة (1)

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل