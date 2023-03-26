افتتاح وحدة الأكسجين الثانية بمصانع الكيماويات بالحوامدية

افتتح اللواء عصام البديوى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة السكر للصناعات التكاملية، وحدة الأكسجين الثانية بمصانع الكيماويات بالحوامدية لتلبية الاحتياجات الطبية والصناعية بالقاهرة والجيزة.

وتنتج هذه الوحدة الأكسجين بدرجة نقاوة 99.8% للاستخدام في الأغراض الطبية والصناعية بطاقة 100 متر مكعب فى الساعة، وكذلك تنتج النيتروجين بدرجة نقاوة 99.9%، للاستخدام في الأغراض الصناعية بطاقة 100 متر مكعب في الساعة.

ولإنشاء وحدة إنتاج الأكسجين والنيتروجين فقد تم التعاقد على توريد وحدتين لإنتاج الأكسجين والنيتروجين للأغراض الطبية والصناعية، وتم التركيب والإنتاج للوحدة الأولى بمصانع سكر قوص فى شهر فبراير ٢٠٢٣ لتلبية احتياجات مصانع الشركة والعملاء الخارجيين بالوجه القبلي.

حضر الافتتاح كلا من الدكتور إبراهيم دردير، والكيميائى صلاح عمر وحمدى جبه الأعضاء المنتدبين، والمهندس عادل عبدالسميع رئيس قطاعات المشروعات.

السكر للصناعات التكاملية

السكر للصناعات التكاملية

السكر للصناعات التكاملية