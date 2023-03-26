الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

watch it |أحداث شيقة ومثيرة في حلقة كشف مستعجل الـ 4

كشف مستعجل
كشف مستعجل

تعرض اليوم منصة watch it الحلقة الرابعة من مسلسل "كشف مستعجل" الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، و يشاركهم البطولة هناء الشوربجي و عزت زين.

تفاصيل الحلقة ٤ لمسلسل كشف مستعجل رحلة إلى الفيوم 

و تستكمل الحلقة ما حدث في الحلقة الثالثة أمس وتقدم تفاصيل رحلة الفيوم، و بدأت الحلقة السابقة بصدمة دكتور سهام "محمد عبدالرحمن" الذي يكتشف أن العريس الذي جاء لخطبة شقيقته عاليا "هنادي مهنا" هو الشيف القاتل يوسف "مصطفى خاطر"، ويحاول سهام جاهدا إفساد الخطوبة و إفشالها بكل الطرق ولكنه يفشل، ويضطر للتعامل مع يوسف خوفا من غضبه عليه وقتله.

كما يكتشف سهام مفاجأة صادمة له، وهو أن شقيقته "عاليا" هي نفس الشخصية التي يتحدث عنها يوسف طوال الوقت، ويعرف أنها تعمل مطربة مهرجانات وأفراح شعبية واسمها "ساسو نانو" دون معرفة عائلتها، ويحاول إقناعها بعدم الموافقة على الخطوبة من يوسف، ولكنها ترفض وتتمسك برأيها، فيقوم سهام بإفساد التورتة من غضبه.

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رحلة الفيوم 

تقرأ العائلة الفاتحة بحضور والد ووالدة "عاليا" و زوجة شقيقها "لي لي" التي تجسدها إلهام وجدي، وبعد الخطوبة تبدأ الخلافات بين "لي لي" وحماتها والدة سهام و عاليا، ووسط كل هذه الأحداث يحاول سهام إقناع يوسف بالبحث عن طبيب نفسي آخر ولكنه يرفض ويتمسك به.

وبعد رحيل يوسف عن المنزل يبلغهم سهام أنه حجز رحلة إلى الفيوم يصطحب خلالها الأسرة كاملة، و يفاجئ في صباح اليوم التالي أثناء استعدادهم للتحرك والسفر بأن يوسف ينتظرهم أمام المنزل، وقد قام بتعطيل سيارة سهام، حتى يسافروا معه جميعا بسيارته.

يكشف يوسف لسهام أنه لم يضع له كاميرات في المنزل كما كان يدعي، وعند وصولهم إلى الفيوم، يستغل الموقف ويجتمع مع سهام في غرفة واحدة، وبعد عدة مواقف كوميدية يتهرب سهام من يوسف عن طريق مطالبة والدته باصطحابه معها لسبب غير معلوم، وعندما يذهبوا إلى حمام السباحة يكتشفوا أن والدهم عز الرجال "عزت زين" نزل إلى المياه بملابسه كاملة.

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