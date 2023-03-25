السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 3 من «كشف مستعجل»| المسلسل يتصدر تريند Watch It في السعودية والإمارات

كشف مستعجل
كشف مستعجل

تصدّر مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن تريند منصة Watch It في السعودية والإمارات، كما تصدر محركات بحث جوجل، وذلك بعد تطور أحداث الحلقة الثالثة والتي كشفت عن أن شقيقة دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) هي نفسها نانو ساسو (هنادي مهنا) التي يحبها يوسف (مصطفى خاطر)، فكيف سيتصرف دكتور سهام وهو مهدد بالقتل إذا لم يُعالج يوسف؟.

واستعرضت الحلقة الثالثة عن محاولات سهام الهرب من يوسف، ولكن يجبره الأخير ويقنع أهله بالسفر إلى الفيوم، ليعرف سهام أن يوسف يخطط لعملية قتل، فيحاول إقناع أهله برفضه ولكن تعلّق شقيقته به وأموال يوسف الكثيرة يقف حاجزًا أمام محاولات سهام.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كما انتهى النجم محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

الحلقة 3 من كشف مستعجل كشف مستعجل watch it السعودية تريند محمد عبد الرحمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين

«شفيق» يستكمل رحلة الرجوع للماضي.. موعد الحلقة الثالثة من مسلسل «الصفارة»

منتخب البرازيل يكرم بيليه قبل انطلاق مباراة المغرب

القبض على شخصين لاتجارهما في العقاقير المخدرة بالأزبكية

مايان السيد بعد مشاركتها فى «1000 حمد الله ع السلامة»: يسرا قدوتى فى الفن

السيطرة على حريق مطعم بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

مؤمن المحمدي

ست الحبايب

أمل زيادة

عبدالسلام النابلسى.. أول من تنبأ بالكورونا..!

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون