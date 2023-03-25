السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 3 من «كشف مستعجل»| رحلة إلى الفيوم للأسرة كلها

كشف مستعجل
كشف مستعجل

شهدت الحلقة 3 من مسلسل كشف مستعجل، قراءة العائلة الفاتحة بحضور والد ووالدة "عاليا" وزوجة شقيقها "لي لي" التي تجسدها إلهام وجدي، وبعد الخطوبة تبدأ الخلافات بين "لي لي" وحماتها والدة سهام وعاليا، ووسط كل هذه الأحداث يحاول سهام إقناع يوسف بالبحث عن طبيب نفسي آخر ولكنه يرفض ويتمسك به.

وبعد رحيل يوسف عن المنزل يبلغهم سهام أنه حجز رحلة إلى الفيوم يصطحب خلالها الأسرة كاملة، ويفاجأ في صباح اليوم التالي أثناء استعدادهم للتحرك والسفر بأن يوسف ينتظرهم أمام المنزل، وقد قام بتعطيل سيارة سهام، حتى يسافروا معه جميعا لي سيارته.

يكشف يوسف لسهام أنه لم يضع له كاميرات في المنزل كما كان يدعي، وعند وصولهم إلى الفيوم، يستغل الموقف ويجتمع مع سهام في غرفة واحدة، وبعد عدة مواقف كوميدية يتهرب سهام من يوسف عن طريق مطالبة والدته باصطحابه معها لسبب غير معلوم، وعندما يذهبوا إلى حمام السباحة يكتشفوا أن والدهم عز الرجال "عزت زين" نزل إلى المياه بملابسه كاملة.

الحلقة 3 من كشف مستعجل كشف مستعجل الحلقة 3 الفيوم الفاتحة

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