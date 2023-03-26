الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار السجائر الجديدة.. الشرقية للدخان تعلن القائمة الكاملة بالأرقام

سجائر
سجائر

أعلنت شركة الشرقية- إيسترن كومباني، عن تطبيق زيادة جديدة على أسعار جميع منتجات الشركة للمستهلك، اعتبارًا من أمس السبت.

وأوضحت الشركة في بيان أنه تقرر زيادة سعر (بوكس 10) إلى 15 جنيهًا، وسعر كليوباترا كينج سايز إلى 23 جنيهًا، وزيادة سعر كليوباترا سوفت كوين إلى 24 جنيهًا.

كما تقرر زيادة سعر بوسطن/ بلومنت إلى 24 جنيهًا، وسعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) إلى 24 جنيهًا، وزيادة سعر كليوباترا سوبر إلى 24 جنيهًا.

وتقرر أيضًا زيادة سعر مونديال (أحمر/أرزق/سيلفر) إلى 24 جنيهًا، ومونديال سويتش (منتول/بلوبيري) إلى 24 جنيهًا.

وزيادة سعر كليوباترا بلاك إلى 24 جنيهًا، وماتوسيان سوبر إلى 24 جنيهًا، وفايسروي/بال مال إلى 33 جنيهًا.

وقررت الشركة أيضًا زيادة سعر السيجار ميزي توسكاني إلى 80 جنيهًا، وتوسكاني إسبيشيال إلى 150 جنيهًا، وميديانيتوس سادة إلى 160 جنيهًا، وميديانيتوس روائح إلى 160 جنيهًا، وميديانيتوس إسبيشيال سادة إلى 600 جنيه.

وزيادة سعر السيجار ميديانيتوس إسبيشيال روائح إلى 600 جنيه، وفيرونا سادة عبوة (10) إلى 115 جنيهًا وفيرونا روائح عبوة (10) إلى 115 جنيهًا، وفيرونا سادة عبوة (20) إلى 200 جنيه، وفيرونا روائح (عبوة 20) إلى 200 جنيه.

وتقرر كذلك زيادة سعر السيجار ميني فيرونا إلى 65 جنيهًا، وكورونا صغير إلى 170 جنيهًا، وكورونا كبير إلى 190 جنيهًا، وكورونا خوسية تيوب إلى 550 جنيهًا، وكورونا ديلوكس إلى 4500 جنيه، وروبستو إلى 1000 جنيه، وتشرشل "تيوب" إلى 310 جنيهات، وبارونيت إلى 1050 جنيهًا.

بينما تضمنت الأسعار الجديدة لمنتجات دخان البيبة والشعر زيادة الصنف كابتن إلى 45 جنيهًا وليجيشن إلى 55 جنيهًا، وسيمفوني شيري إلى 60 جنيهًا، ودخان الشعر ماتوسيان (أحمر- أخضر) إلى 60 جنيهًا.

زيادة أسعار المعسل

وقررت الشركة أيضًا زيادة المعسل سلوم وقص عبوة (70) جرامًا إلى 9 جنيهات، وعبوة (120) جرامًا إلى 15 جنيهًا، وعبوة 500 جرام إلى 55 جنيهًا.

وزيادة معسل صنف أبو نجمة عبوة (100) إلى 11 جنيهًا، وعبوة (500) جرام إلى 45 جنيهًا، وعبوة (1000) جرام إلى 85 جنيهًا، وصنف وان فوريو عبوة (250) جرامًا إلى 85 جنيهًا.

الشركة الشرقية - إيسترن كومباني، كانت حققت أرباحًا بلغت 3.48 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 2.92 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول إلى 9.93 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.53 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وذكرت الشركة أنه تم تسجيل بيانات جيدة ولكن مع تحديات مواصلة تحقيق تلك النتائج الفترة المقبلة في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف.

اتحاد الصناعات ارتفاعات جديدة الجديدة الأسعار الجديدة أسعار السجائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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