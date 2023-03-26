وكيل «صحة أسيوط» يتفقد القمسيون الطبى ويوجه بتقديم الدعم لجميع المترددين

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم الأحد، القومسيون الطبي العام بمدينة أسيوط، وذلك في إطار متابعة سير العمل والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين واطلع على واقع العمل واحتياجاته وسبل تطوير الأداء في القومسيون الطبي، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ورافقه، خلال الجولة، الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، ودكتورة عفاف نجاح، عضو المكتب الفني بمديرية الصحة، والمعتصم بالله السيوطي، نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، وبحضور الدكتور أسامة حجازي عبدالموجود، مدير عام القومسيون الطبي العام، والتقى عددًا من المرضى والمترددين، وتابع تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.

ووجّه وكيل الوزارة خلال جولته بضرورة حسن استقبال المترددين على القمسيون الطبي وتوفير طاقم عمل إداري متميز لإنجاز الأوراق وتقديم الدعم الفني والمعنوي لجميع المترددين من أصحاب المعاشات تكافل وكرامة.

كما وجه بالعمل علي توفير الأطقم الطبية المناسبة لاستيعاب أكبر عدد من المرضى والمترددين ومنع التكدس، والتأكيد علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال لقائه بمدير عام القمسيون الطبي العام استمع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى جميع الملاحظات والأفكار التي من شأنها تطوير العمل ووضع حلول لبعض الإشكاليات التي تعتري العمل وتقلل من فعاليته.

من جانبه، عبّر الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن شكره للكوادر الطبية العاملة في القومسيون الطبي، مشيدًا بدورهم في تقييم الحالات المرضية وجهودهم المتواصلة في تحديث دليل نسب العجر والعمل على إنجازه بأسرع وقت ممكن.

كما التقى زين، خلال جولته، عددًا من المراجعين واستمع إلى انطباعهم حول سير العمل ومدى رضاهم عن التسهيلات والخدمات المقدمة في القمسيون.

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