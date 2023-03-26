المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يناقش زيادة تدفق الصادرات

عمل المجلس التصديري للصناعات الغذائية على المبادرة بتحديد عدد من السلع الغذائية المصنعة التي توجد فرص حقيقية لمضاعفة صادراتها من خلال التفاوض مع سلطات الدول المستهدفة للسماح بتصديرها، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة في مصر.

يأتي ذلك في إطار جهود المجلس للعمل على تنمية الصادرات الغذائية المصرية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لزيادة تدفق الصادرات وفقًا لخطة المجلس الاستراتيجية لتنمية الصادرات، ومن واقع تحليل الفرص التصديرية في الأسواق العالمية المختلفة.

دراسة وتحليل أهم المنتجات الغذائية المفروض عليها حظر

وفى هذا الصدد، قام المجلس بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية TRADE خلال الفترة الماضية بالعمل على "دراسة وتحليل أهم المنتجات الغذائية المصرية المفروض عليها حظر من قِبل بعض الأسواق التصديرية وتحليل الأسباب والتحديات نحو العمل على إزالتها دعمًا لنفاذية تلك الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة لها".

وجرى خلال الاجتماع المنعقد بمقر المجلس في 15 مارس 2023 الإعلان عن نتائج هذه الدراسة بمشاركة عدد من الجهات المعنية، من بينها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهاز التمثيل التجاري، قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة وعدد من ممثلي الشركات التصديرية لقطاعات الألبان ومنتجاتها، عسل النحل، البيض المبستر، الجيلاتين، الأسماك ومصنعاتها، وذلك للعمل نحو إزالة تحديات حظر تلك الصادرات الغذائية المصرية ذات الأولوية إلي العديد من الأسواق.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقبه بهدف وضع خطة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لكيفية التغلب على تلك التحديات، بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص، بما يحقق النمو المرجو في صادرات تلك السلع.

وتهتم مصر بقطاع الصادرات خاصة بعد توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق حلم الـ١٠٠ مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة.