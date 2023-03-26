الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منتخب مصر يطير إلى مالاوى بطائرة خاصة

منتخب مصر
منتخب مصر

تتوجه بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم للسفر إلى مالاوى مساء اليوم الأحد على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويستعد المنتخب الوطنى لخوض مباراته الثانية أمام مالاوى فى الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب منتخب مالاوي، حيث يبحث روى فيتوريا عن تكرار الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل رفع رصيد المنتخب المصري إلى 9 نقاط.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره مالاوي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول الجمعة على استاد الدفاع الجوى بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وتصدر المنتخب الوطنى المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب غينيا الذي حقق الفوز على نظيره الإثيوبي بهدفين نظيفين، بينما توقف رصيد كل من مالاوي وإثيوبيا عند 3 نقاط فى المركزين الثالث والرابع.

وأشاد البرتغالى روى فيتوريا بالمستوى الذى ظهر عليه لاعبو الفراعنة خلال مباراة مالاوى التى انتهت بفوز مستحق لمنتخب مصر بهدفين نظيفين، ليستعد الفراعنة صدارة المجموعة، مؤكدًا أن الجميع كان على قدر المسئولية ونفذوا تعليمات الجهاز الفنى بشكل دقيق فيما يخص الهجوم المتواصل والضغط على المنافس من أجل التغلب على العشوائية التي تتسم بها منتخبات الصف الثالث فى إفريقيا، وهو ما ساعد فى خلق فرص تهديف جيدة عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش.

وشدد فيتوريا على أنه كان بإمكان لاعبى الفراعنة تسجيل عدد وافر من الأهداف، فى ظل خلق فرص تهديفية عديدة خاصة فى الشوط الأول، لكن الأمور لم تكن على ما يرام فى الشوط الثانى، وهو ما يحتاج لبعض التعديل قبل مباراة الجولة الرابعة أمام نفس الفريق يوم الثلاثاء المقبل.

وأبدى فيتوريا عدم قلقه من المباراة القادمة، كونه يسعى لما هو أكثر على مستوى المنتخب الوطنى، من خلال خلق مزيد من الانسجام بين اللاعبين والسعى لتنفيذ الكرة الهجومية السريعة التى تمكن الفراعنة من التفوق على أى منتخب إفريقى.

استاد الدفاع 2024 التصفيات المؤهلة البرتغالي روي فيتوريا الثلاثاء المقبل الجهاز الفنى برتغالى

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