المغرب يدين إحراق نسخة من المصحف في كوبنهاغن

أدانت الخارجية المغربية إحراق نسخة من المصحف بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.



وأكدت الخارجية في بيان لها أنه "رغم أن هذا الفعل الشنيع تم تنفيذه أمام مقر تمثيلية دبلوماسية لدولة مسلمة أخرى، فإن المملكة المغربية تعتبره عملا استفزازيا يعنيها أيضا ويمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم، خاصة في شهر رمضان المبارك".



وأضاف البيان، بحسب موقع "هسبريس" المغربي، أنه على "السلطات الدنماركية إلى إنفاذ القانون بكل حزم للتصدي لمثل هذه التصرفات التحريضية غير المسؤولة وعدم السماح بتكرارها تحت أي ذريعة".



وأكدت "على ضرورة ردع كل أشكال الكراهية ضد الأديان والمس بمشاعر المنتسبين لها".

