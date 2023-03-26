الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5 آلاف سلة غذائية ببنجلاديش والسودان والسنغال

مساعدات مركز الملك
مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 سلة غذائية في مدينتي إنام مديكل كوليج وشابار بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3 آلاف فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية بنجلاديش للعام 2023.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك يأتي ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.


وفي سياق متصل، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 400 سلة غذائية رمضانية في مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 2558 فرداً، كما جرى توزيع 2500 سلة غذائية في محلية زالنجي بولاية وسط دارفور في جمهورية السودان، استفاد منها 19 ألفا و483 فردًا من الفئات الأكثر احتياجاً.


وفي جمهورية السنغال بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة داكار، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع سلة إطعام حيث يستهدف المشروع توزيع 2253 سلة غذائية تزن الواحدة منها 70 كيلو جراماً تشمل المواد الغذائية الأساسية كالأرز والزيت والسكر، يستفيد منها 20 ألفا و277 فرداً، في 4 مناطق تابعة للعاصمة داكار.


كما دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا برنامجي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتوزيع التمور وتفطير الصائمين، لمسلمي جمهورية جنوب أفريقيا والدول التابعة للملحقية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ .

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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