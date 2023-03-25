المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

نُظمت مظاهرة ضخمة، اليوم السبت، في تل أبيب، وعدة مناطق أخرى، ضد الإصلاحات القضائية التي تدعمها الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وتستمر المظاهرات في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، ضد حكومة نتنياهو لدعمها تمرير الإصلاحات القضائية التي يناقشها الكنيست الإسرائيلي.

300 ألف متظاهر في تل أبيب

وتظاهر نحو 300 ألف إسرائيلي داخل شارع كابلان في تل أبيب، بالإضافة إلى مشاركة الآلاف في العديد من المناطق الأخرى مثل حيفا وأيالون، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وتم إغلاق 12 طريقًا رئيسيًا في تل أبيب، بجانب إغلاق عدة طرق وممرات بالمدن الأخرى التي شهدت تظاهرات.

من جانبها، وقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة في إسرائيل، كما جرى اعتقال عدد من المتظاهرين لإثارتهم الشغب.

واستخدمت قوات الشرطة الإسرائيلية المياه والهراوات لإخلاء المتظاهرين من أماكن تجمعهم.