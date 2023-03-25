السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

المظاهرات في إسرائيل
المظاهرات في إسرائيل

نُظمت مظاهرة ضخمة، اليوم السبت، في تل أبيب، وعدة مناطق أخرى، ضد الإصلاحات القضائية التي تدعمها الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وتستمر المظاهرات في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، ضد حكومة نتنياهو لدعمها تمرير الإصلاحات القضائية التي يناقشها الكنيست الإسرائيلي.

300 ألف متظاهر في تل أبيب

وتظاهر نحو 300 ألف إسرائيلي داخل شارع كابلان في تل أبيب، بالإضافة إلى مشاركة الآلاف في العديد من المناطق الأخرى مثل حيفا وأيالون، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

txt

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

وتم إغلاق 12 طريقًا رئيسيًا في تل أبيب، بجانب إغلاق عدة طرق وممرات بالمدن الأخرى التي شهدت تظاهرات.

من جانبها، وقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة في إسرائيل، كما جرى اعتقال عدد من المتظاهرين لإثارتهم الشغب.

واستخدمت قوات الشرطة الإسرائيلية المياه والهراوات لإخلاء المتظاهرين من أماكن تجمعهم.

إسرائيل مظاهرات نتنياهو تل أبيب الإصلاح القضائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الحلقة 3 من الكتيبة 101.. وفاء عامر تكتشف مخزن سلاح للإرهابيين في منزل جارها

مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن زيارة وشيكة إلى محطة زابوريجيا

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل «علاقة مشروعة».. خيانة صادمة

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

مذكرات زوج الحلقة 3.. صدام بين طارق لطفي ونجله بسبب العمل

«لوّن حياتك» مع عالم من الألوان لتثري منزلك بالفخامة والرُقي من «دهانات الجزيرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»