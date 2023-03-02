ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

أحداث غير معتادة شهدتها إسرائيل على مدار يوم الأربعاء، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر جهاز الشرطة والجيش، بالإضافة إلى اعتقال عدد من الإسرائيليين بتهمة إثارة الشغب.

ونظم المحتجون الإسرائيليون مظاهرات في عدة مناطق متفرقة، خاصة داخل تل أبيب، أمس الأربعاء، كما أعلنوا حالة الإضراب، احتجاجًا على الإصلاحات القضائية التي تدعمها الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.

حصار سارة نتنياهو داخل صالون لتصفيف الشعر في تل أبيب

مظاهرات ضد الإصلاحات القضائية

وتستمر المظاهرات في إسرائيل للأسبوع الثامن على التوالي، حيث دعا يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، إلى الاحتجاج ضد الإصلاحات القضائية منذ بداية العام الجاري، ضد الإصلاحات القضائية.

وجاءت تلك المظاهرات خلال مناقشة الكنيست لأقسام إضافية من مشروع قانون الإصلاحات القانونية، والتصويت عليها، حسبما أذاعت القناة 14 في التلفزيون الإسرائيلي.

اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر جهاز الشرطة في إسرائيل

وأجرت لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي تصويتًا على قوانين تقليص المراجعة القضائية للمحكمة العليا، وكذلك، قانون تأجير الأرحام.

استخدام مياه الصرف الصحي لتفرقة المتظاهرين في إسرائيل

وخلال الاحتجاجات، اخترق آلاف المتظاهرين الحواجز التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، مما تسبب في ازدحام مروري ضخم.

وقررت الشرطة الإسرائيلية تفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه، ومن ثم بدأ المحتجون رشق الحجارة ضد القوات الإسرائيلية.

وبعدها، قررت عناصر الشرطة الإسرائيلية استخدام قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وكذلك، نزل «سلاح الفرسان» أو ما يسمى بـ «سلاح الخيول»، أي الجنود الذين يكافحون الشغب وهم على ظهر خيول، حسبما أذاعت القناة 12 في التليفزيون الإسرائيلي.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر القوات الإسرائيلية من سلاح الفرسان، وبعدها بدأت عناصر الشرطة الإسرائيلية في استخدام مياه الصرف الصحي لتفرقة المتظاهرين.

إلغاء المشاركة في أحداث داخلية

واعتقلت القوات الإسرائيلية العشرات من المحتجين بدعوى إثارة الشعب خلال المظاهرات في مدينة القدس وتل أبيب وبني براك.

وفي إطار تلك الأحداث المتسارعة، ألغى نتنياهو مشاركته في حفل تخريج دورة البحارة المقرر عقده في قاعدة حيفا البحرية.

وكذلك، قرر وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجيبي، إلغاء مشاركتهم في مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي، الذي عقذ اليوم، في تل أبيب.

اشتباكات عنيفة في المظاهرات داخل إسرائيل

ووجه نتنياهو خطابا، أمس الأربعاء، إلى المتظاهرين، تحدث خلاله عن ضرورة وقف أحداث العنف، مشيرا إلى أن مثيري الشغب يتم تمويلهم من عدة جهات، من بينها أطراف خارجية.

حصار سارة نتنياهو داخل صالون لتصفيف الشعر

وخلال الثلاث ساعات الماضية، حاصر المتظاهرون سارة نتنياهو زوجة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال وجودها داخل صالون لتصفيف الشعر في تل أبيب.

وشارك مئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود وسلاح الفرسان وإحدى الوحدات العسكرية الخاصة في عملية فك الحصار عن سارة نتنياهو.

تقديرات أمنية حول أحداث الشغب في تل أبيب

وحول التقديرات الأمنية حول أحداث العنف الأخيرة، قال ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية إنهم سيحتاجون وقتًا طويلًا لاستعادة النظام في تل أبيب.

المظاهرات في إسرائيل

في السياق ذاته، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، :"قد تنحدر إسرائيل إلى هاوية كبيرة، بينما يمكننا التوصل إلى اتفاق وحل واسع.. لن ننقسم إلى دولتين، نحن دولة يهودية ديمقراطية واحدة".