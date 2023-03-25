السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 أشخاص أثناء توزيع عصائر للصائمين على الطريق بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

شهد طريق منطقة كيما بمدينة أسوان، إصابة 6 أشخاص إثر اصطدام سيارة ربع نقل مسرعه بالطريق أثناء توزيعهم العصائر على الصائمين المارة بالطريق، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل مسرعه بالطريق  بمجموعة من الأشخاص أثناء توزيعهم العصائر على الصائمين المارة بالطريق، وذلك تحديدًا عند منطقة عزبة الفرن بطريق كيما في دائرة المدينة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته وتبين أن السيارة المسرعة اصطدمت بـ6 اشخاص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

أسوان حادث سيارة تصادم سيارة بمجموعة شباب توزيع العصائر كيما اصطدام سيارة 4 أشخاص

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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