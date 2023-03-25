الحلقة الثالثة من «رسالة الإمام».. الشافعى: «آن أوان اللقاء يا مصر»

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل رسالة الإمام بكلمات من ديوان الإمام الشافعي التي تعبر عن شوقه لقدومه إلى مصر:

لَقَد أَصبَحَت نَفسي تَتوقُ إِلى مِصرِ

وَمِن دونِها أَرضُ المَهامَةِ وَالقَفرِ

فَوَاللَهِ لا أَدري أَلِلفَوزِ وَالغِنى

أُساقُ إِلَيها أَم أُساقُ إِلى القَبرِ

وإذا بالقافلة تسير بالصحراء ويقول الشافعي: "آن أوان اللقاء يا مصر".

وتبدأ أحداث الحلقة في الفسطاط 28 شوال 198 هجرية - 24 يونيو 814 ميلادية-

ضيوف الحلقة الثالثة من مسلسل الإمام الشافعي هم:

النجم القدير جمال عبدالناصر- فاتن سعيد - مونيكا هاني - سماح السعيد - جيهان خليل - خالد القيش- أيمن طعمة - رامز أمير - محمود السراج- حمزة العيلي- أحمد الرافعي - أحمد رفعت - وليد فواز - سلمى أبوضيف- أمينة العربي ة أمير صلاح الدين - خالد أنور.

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتًا مذهبيًا، وضغوطًا اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

والمسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "رسالة الإمام" عبر 3 قنوات فضائية خلال الموسم الرمضاني المقبل وهي قناة cbc الساعة 12:15 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، وعلى قناة dmc الساعة 10 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة ووتش إت الإلكترونية.

