«الأوقاف» تصدر بيانًا لتوضيح تفاصيل مقتل مؤذن بالإسكندرية

أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا بشأن ما نشر على بعض المواقع الإخبارية والذي يفيد: بـ"مقتل مؤذن" في محافظة الإسكندرية.

وكشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل ما حدث، مؤكدا أن المشاجرة حدثت خارج المسجد الذي شهد الواقعة بين المذكور وآخرين ولا علاقة للمذكور "رحمه الله" ولا أي من المتشاجرين معه بالأوقاف على الإطلاق.



وأوضح أن الواقعة المذكورة حدثت بعد الانتهاء من صلاة التراويح وإغلاق المسجد المذكور وانصراف المصلين مساء الجمعة 24/ 3/ 2023م.



وأشار إلى أن المسجد المذكور به عاملان يتبعان الأوقاف وخطيب مكافأة يقوم بأداء الصلوات وخطبة الجمعة، مطالبا القطاع الديني بوزارة الأوقاف بتحري الدقة فيما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد مقتل إمام زاوية محمد حسن بالورديان.

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة قيام شخص يدعى "بوده"، مسجل، عقب الانتهاء من صلاة تراويح ثاني أيام رمضان بقتل المجني عليه "ح.ع.أ.ال" مؤذن متطوع بزاوية "محمد حسن" بالورديان، طعنًا بسلاح أبيض.

وتبين من التحريات وشهود العيان وجود خلافات سابقة بين المجني عليه ووالد المتهم، لرفضه قيام الأخير بالأذان بالمسجد على غير رغبة رواده، وهو ما تحرر به محضر مسبقًا، فقتل المتهم المؤذن عقابا له لمنع والده من أداء الأذان.

ألقي القبض على المتهم ووالده في كمين أعد لهما، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.