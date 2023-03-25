حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تعود تفاصيل البلاغ لوصول معلومات لمديرية الأمن حيال شخصين لهما معلومات جنائية سابقة بالإتجار في الحشيش بالمنطقة وتحقيق ربح غير مشروع، وبالفحص وإجراء التحريات، عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش تزن كيلو جرام و2 هاتف محمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.