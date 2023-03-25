مؤتمر توخيل: شرف كبير تدريب بايرن ميونخ.. وهذه أسباب قبول المهمة

أبدى توماس توخيل المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ الألماني، سعادته البالغة في قبول مهمة تدريب النادي بعد إقالة جوليان ناجلسمان.

وأعلن نادي بايرن ميونخ أمس الجمعة، عن إقالة مدربه جوليان ناجلسمان، وتعيين مواطنه توماس توخيل بدلًا منه كمدير فني جديد للفريق.

ونشر نادي بايرن ميونخ بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أنه تم اتخاذ قرار إقالة ناجلسمان من قبل الرئيس التنفيذي أوليفر كان، والمدير الرياضي للفريق حسن صالح حميديتيش، بالتشاور مع رئيس النادي هربرت هاينر.

وأكد نادي بايرن ميونخ أن توخيل سيوقع عقدًا مع الفريق حتى 30 يونيو 2025.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي اليوم: “إذا وقّعت عقدًا مع بايرن ميونيخ، فهذا لشرف عظيم، أشكر أوليفر كان،حسن صالح حميديتش ،هيربرت هاينر ،وأولي هونيس على الثقة، حتى لو كنت في الخارج لفترة من الوقت تعمل، تصبح أكثر وعيًا بأهمية البايرن”.

وأضاف: “هذه مسؤولية كبيرة أيضًا في النهاية هناك أيضًا سبب شخصي يدفعني للعمل هنا بالقرب من عائلتي وفي ميونخ التي ولدت فيها/ هناك العديد من الأسباب التي جعلتني أقبل سريعًا”.

وتابع: “جوهر بايرن ميونخ هو الفوز، وكذلك الطريقة التي تلعب بها كرة القدم هذا الفريق هو واحد من أكثر الفرق موهبة وأفضل في أوروبا، أتطلع إلى العمل مع هذا الفريق يمكنك التنافس من أجل كل لقب مع هذا الفريق”.

وأكمل: “كان التوقيت مفاجئًا، لم أكن أتوقع ذلك ولم يكن هناك اتصال مسبق، افترضت أنني سأواصل مسيرتي التدريبية في الخارج، كانت المحادثة الأولى مساء الثلاثاء، ثم أحدث حجم التحدي الفارق الذي أريد القيام به لقد كنت بالفعل على تواصل وثيق جداً مع بايرن”.

وعن أول لقاء له أمام دورتموند: “لا يوجد تحديًا أكبر من أن أبدأ مباشرة بمباراة دورتموند فهذه هي مباراة كرة القدم الألمانية والمباراة هذه المرة حماسية للغاية بسبب تعثرنا في الجدول والموسم الاستثنائي لدورتموند، ولكن هذا لن يمنعنا من تخطي ذلك المهمة”.

وأتم عن ناجلسمان: “يمكنني أن أتعاطف مع جوليان لأنه متواضع، لكنها ليست مسؤوليتي، لذلك أسمح لنفسي بالتعامل مع المهمة بترقب وقوة ، لن أسعى لإجراء محادثة مباشرة مع جوليان لأنني أقترب من المهمة بعقل متفتح”.