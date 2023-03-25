السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد هدفه في مالاوي.. محمد صلاح يدخل التاريخ من جديد

محمد صلاح
محمد صلاح

دخل محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، التاريخ من جديد بعدما ساهم في فوز مصر على نظيره مالاوي أمس في تصفيات أمم إفريقيا 2024.

صلاح سجل هدفا وصنع الثاني في فوز مصر على مالاوي أمس بهدفين نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ووصل صلاح للهدف رقم 50 له مع منتخب مصر، ليصبح سابع لاعب إفريقي يصل لـ 50 هدف مع منتخب بلاده وعلى رأسهم حسام حسن، ديديه دروجبا، صامويل إيتو وأسمواه جياه.

وأصبح استاد الدفاع الجوي هو تاسع ملعب يسجل محمد صلاح أهدافا على أرضه، منهم 6 ملاعب بقميص منتخب مصر.

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة مالاوى فى الجولة الرابعة

  • منتخب مصر برصيد 6 نقاط
  • منتخب غينيا برصيد 6 نقاط
  • منتخب إثيوبيا برصيد 3 نقاط
  • منتخب مالاوى برصيد 3 نقاط

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى فى الجولة الرابعة بالتصفيات الإفريقية

يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره المالاوى فى الثالثة عصر الثلاثاء القادم 28ـ3ـ2024، فى مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التى ستحتضنها كوت ديفوار مطلع 2024.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورتس مباراة مصر ومالاوى على الهواء مباشرة لكونها الناقل الحصرى للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوى فى التصفيات الإفريقية

استدعى البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، 24 لاعبًا لمواجهتى مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2024.

وخرج المنتخب المصرى فائزا على مالاوى فى مباراة الجولة الثالثة، كما لم يتعرض أى لاعب للإصابة خلال المباراة، لذلك ستسافر بعثة المنتخب لمالاوى كاملة.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حماده، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.

صلاح محمد صلاح المنتخب الوطني مصر مالاوي

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