السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«جبر الخواطر».. شباب حلوان يقدمون وجبات الإفطار والسحور بالمجان (صور)

شباب حلوان يقدمون
شباب حلوان يقدمون وجبات الإفطار والسحور بالمجان

يواصل المتطوعون بحلوان، تجربتهم الخيرية التي أطلقوا عليها «مطعم جبر الخواطر»؛ لتوزيع مئات الوجبات المجانية يوميًا، حيث يعمل المتطوعون بالمجهودات الذاتية دون أي تبرعات مادية ـ حسبما قال عمر رضا، مسؤول المطعم.

وأضاف «رضا» لـ «الدستور»: «نحن مجموعة من شباب حلوان تجّمعنا منذ ٧ سنوات، ونعمل في الخير، ونقوم بتوزيع شنط رمضان كل موسم، وهذا هو الموسم السابع، ونستهدف توزيع ٥٠٠ وجبة يوميًا مابين إفطار وسحور، من خلال المطعم».

وأشار عمر، إلى أن المطعم لا يقبل أي تبرعات مادية، مؤكدًا أن العمل داخله يكون عن طريق المجهودات الذاتية للشباب المتطوعين، مؤكدًا أن مكونات الوجبات عبارة عن أرز أو مكرونة - دجاج أو لحوم" سلطة مخلل + علبة أرز بلبن وبلح، أما وجبة السحر تتكون من فول وبيض مسلوق وقطع جبن، وخبز، وزبادي. 

مطعم جبر الخواطر بحلوان
مطعم جبر الخواطر بحلوان
مطعم جبر الخواطر بحلوان
مطعم جبر الخواطر بحلوان
مطعم جبر الخواطر بحلوان
جبر الخواطر حلوان شباب المتطوعين المتطوعون المجانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«جبر الخواطر».. شباب حلوان يقدمون وجبات الإفطار والسحور بالمجان (صور)

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