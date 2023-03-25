انقلاب سيارة نقل محملة بالبطاطس على الطريق الدائري بالوادي الجديد

شهد الطريق الدائري "العوينات - غرب الموهوب" بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، انقلاب سيارة نقل محملة بالبطاطس وإصابة شخصين.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطاراً من شرطة النجدة تفيد بإنقلاب سيارة نقل محملة بالبطاطس بالطريق الدائري الجديد الواصل بين منطقة شرق العوينات وقرية غرب الموهوب بالداخلة، وإصابة شخصين.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.