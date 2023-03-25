السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ169 ألفًا و890 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 169 ألفا و890 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2021.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و580 دبابة، و6 آلاف و932 من المركبات المدرعة، و2623 من النظم المدفعية، و520 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و276 من أنظمة الدفاع الجوي، و305 من الطائرات المقاتلة، و291 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و483 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى إسقاط 911 من صواريخ كروز".

وفي سياق متصل، ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت خيرسون 67 مرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن القوات قصفت المنطقة بأكثر من 300 قذيفة من المدفعية الثقيلة، واستخدمت أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، مما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 6 آخرين، مشيرة إلى أن القذائف الروسية أصابت منازل سكنية منفصلة ومجمعات سكنية مدنية ومنشأة صحية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أمر، في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

كما شدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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