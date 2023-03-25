متابعة الرئيس السيسى لتطوير طرق ومحاور القاهرة تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، اهتمامات الصحف، الصادرة صباح اليوم السبت.

ففي "الأهرام" وتحت عنوان "الرئيس يتفقد المحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى ويطلب سرعة تنفيذها".. ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجولة تفقدية؛ لمتابعة الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، من بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبدالمجيد محمود، بطول 7 كيلومترات، والذى يعد من أهم المحاور الرئيسية الجارى إنشاؤها بالقاهرة الكبرى، وينقل الحركة بين محور الشهيد وصولًا إلى منزل المقطم، ومنه إلى صلاح سالم، كما أنه سيقوم إلى جانب محاور ياسر رزق وسميرة موسى والحضارات بنقل الحركة من منطقة الكورنيش إلى المقطم.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد- خلال الجولة- أن الطرق الجديدة بمثابة شرايين هدفها تسهيل حركة المواطنين، وتخفيف الضغط عن حركة المرور، من خلال إحداث نقلة كبيرة فى الحركة المرورية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد أن المحاور الجديدة الجاري إنشاؤها ليست لخدمة منطقة المقطم فقط، ولكن لربط حركة المرور بباقى المحاور الموازية ومنها محور صلاح سالم.

وتحت عنوان "توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.. في 243 منفذًا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكدت رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية، طوال رمضان المبارك.

وأضافت الصحيفة أن وزير الزراعة السيد القصير طالب قيادات الوزارة، ومسئولي الجهات الإنتاجية ومنافذ البيع، باستمرار توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال المنافذ البالغة 243 منفذًا ثابتًا منتشرة بالمحافظات، فضلًا عن 32 منفذًا متحركًا تجوب المدن والمراكز والميادين العامة، والقرى والمناطق النائية، لتخفيف العبء عن كاهل سكانها.

وتابعت أن الوزير شدد على ضخ المزيد من السلع والمنتجات من لحوم بلدية، ودواجن، وبيض المائدة، والبقوليات، والأرز، ومنتجات التصنيع الغذائي، والتمور، والياميش، ومنتجات الألبان، بهذه المنافذ، بجودة عالية، وأسعار مناسبة، بهدف الحد من سلسلة الوسطاء، وجشع التجار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أما "أخبار اليوم"، فذكرت تحت عنوان "التنسيقية تبحث زيادة حجم التبادل التجارى مع كوريا"، أن وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التقى السفير الكوري الجنوبي هونج جين ووك، لبحث زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار فى الطاقة النظيفة والحوكمة ومسارات التعاون في مجالات السياحة والآثار والثقافة والاستثمار التكنولوجي والتعليم الفني، وكذلك فرص التبادل الطلابي وتبادل الخبرات البرلمانية.

