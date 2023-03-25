السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لإخلالها ببنود العقد.. الحكم على الفنانة شيرين فى قضية «روتانا» اليوم

الفنانة شيرين عبد
الفنانة شيرين عبد الوهاب

تصدر، اليوم، محكمة القاهرة الاقتصادية الحكم على الفنانة شيرين عبدالوهاب، في الدعوى المقامة ضدها من قبل شركة «روتانا»، التي طالبت من خلالها بإلزام شيرين بـ دفع 10 ملايين جنيه كتعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى رفع شركة «روتانا» دعوى ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب في المحكمة الاقتصادية، تطالب من خلالها بإلزامها بسداد تعويض مادي يقدر بـ10 ملايين جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الفنانة ببنود التعاقد التي تم الاتفاق عليها بينهما في 2019، والتي نصت على أن يتم تقديم عدد 2 ألبوم يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية.

محكمة القاهرة الاقتصادية الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب شركة روتانا

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