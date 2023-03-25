بطريرك الكاثوليك يترأس صلاة درب الصليب بشبرا

ترأس مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة درب الصليب، وذلك بدير الراعي الصالح بشبرا.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأبناء مختلف الكنائس. وألقى الأب البطريرك عظة درب الصليب، معبرًا عن سعادته بتواجده وسط أبنائه، ومشاركتهم في الصلاة.

وأشرف على تنظيم الصلاة بعض خدام اجتماع الأسرة، بكنائس: السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر، السيدة العذراء، بشبرا، وقلب يسوع، بمصر الجديدة، كما قامت مجموعة حورس الكشفية، بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بعزف المارش الكشفي في بداية صلاة درب الصليب، التي تضمنت أيضًا باقة من الترانيم الروحية.

وكان قد ترأس المطران چان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس عيد البشارة، وذلك بكنيسة سيدة البشارة بطنطا.