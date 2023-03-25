صيدلى رفض إخلاء عقار قبل 3 سنوات فسقط عليه بالإسكندرية.. واستخراج جثته

تمكن رجال الحماية المدنية بالإسكندرية من العثور على جثة شخص يدعى راجى صبحى، 51 سنة، صيدلى، لقي مصرعه أسفل أنقاض عقار انهار غرب الإسكندرية، وذلك بعد أن رفض تنفيذ قرار بإخلاء الصيدلية منذ ثلاث سنوات، ليلقى مصرعه بداخلها.

بدأت الواقعة حين تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا بانهيار عقار بشارع ابن الخطاب بمنطقة العطارين، غرب الإسكندرية.

بالانتقال والمعاينة تبين أن العقار مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، وخالٍ من السكان، ومغلقة أبوابه من الخارج بجنزير حديدى.

وتبين أيضا أن العقار صدر له قرار هدم حتى سطح الأرض منذ ثلاث سنوات ولم يُنفذ؛ لرفض دكتور صيدلى تقع صيدليته أسفل العقار الإخلاء والتنفيذ.

وبالمعاينة تبين انهيار سقف السطح حتى سطح الأرض ليسقط داخل الصيدلية على المكتب الذى يجلس عليه الطبيب ليلقى مصرعه على الفور، بينما لم تمس باقى الصيدلية.

تم استخراج جثه الصيدلى من أسفل الأنقاض ونقلها لمشرحة الإسعاف، والتحفظ على الدواء المتواجد بالصيدلية، ووضع حواجز حول العقار، وإخطار النيابة للتحقيق.