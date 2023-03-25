ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب مالاوى

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا بعد الفوزعلى منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 بهدفين نظيفين أحرزهما اللاعب محمد صلاح في الدقيقة الـ 20 واللاعب عمر مرموش في الدقيقة الـ 45 لتتصدر بذلك المنتخب الوطني ترتيب المجموعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقاط ست نقاط من ثلاث مباريات خاضها استطاع أن يحقق الفوز في مباراتين بينما تلقى هزيمة وحيدة.

وفي المركز الثاني منتخب غينيا والذي يتساوى مع المنتخب المصري في عدد النقاط وعدد المباريات لكن المنتخب المصري يتفوق عليه بفارق الأهداف.

وفي المركز الثالث منتخب مالاوي برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات خاضها نجح في الفوز في مباراة بينما تلقى هزيمتين.

وفي المركز الرابع والأخير منتخب إثيوبيا برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات خاضها حيث تلقى هزيمتين وله فوز وحيد ويتفوق عليه مالاوي بفارق الأهداف.

المباراة المقبلة للمنتخب المصري في تصفيات

ويتبقى للمنتخب المصري مباراة وحيدة ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2024 يخوضها أمام المنتخب الإثيوبي في شهر سبتمبر المقبل على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً.

ويستعد المنتخب المصري إلى النسخة الجديدة من بطولة أمم أفريقيا 2024 ليعاود من جديد الأمجاد ويستعيد اللقب الغائب لأكثر من 13 سنة وحاول استعادته خلال الفترة الماضية حتى أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على اللقب في عامي 2017 وفي العام الماضي 2021 لكنه فقده في المباراة النهائية كما يأمل الجمهور المصري في رؤية منتخبهم على منصة التتويج من جديد بعد ان تسيد المنتخب أفريقيا طوال العقود الماضية ليظل هو الاكثر تتويجا بهذا اللقب بسبعة ألقاب.

ترتيب الأكثر تتويجا ببطولة امم أفريقيا