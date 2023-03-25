السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب مالاوى

ترتيب مجموعة مصر
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا بعد الفوزعلى منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 بهدفين نظيفين أحرزهما اللاعب محمد صلاح في الدقيقة الـ 20 واللاعب عمر مرموش في الدقيقة الـ 45 لتتصدر بذلك المنتخب الوطني ترتيب المجموعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقاط ست نقاط من ثلاث مباريات خاضها استطاع أن يحقق الفوز في مباراتين بينما تلقى هزيمة وحيدة.

وفي المركز الثاني منتخب غينيا والذي يتساوى مع المنتخب المصري في عدد النقاط وعدد المباريات لكن المنتخب المصري يتفوق عليه بفارق الأهداف.

وفي المركز الثالث منتخب مالاوي برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات خاضها نجح في الفوز في مباراة بينما تلقى هزيمتين.

وفي المركز الرابع والأخير منتخب إثيوبيا برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات خاضها حيث تلقى هزيمتين وله فوز وحيد ويتفوق عليه مالاوي بفارق الأهداف.

المباراة المقبلة للمنتخب المصري في تصفيات 

تصفيات أمم أفريقيا.. منتخب مصر يحقق فوزا مستحقا على مالاوى بثنائية

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ويتبقى للمنتخب المصري مباراة وحيدة ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2024 يخوضها أمام المنتخب الإثيوبي في شهر سبتمبر المقبل على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً.

ويستعد المنتخب المصري إلى النسخة الجديدة من بطولة أمم أفريقيا 2024 ليعاود من جديد الأمجاد ويستعيد اللقب الغائب لأكثر من 13 سنة وحاول استعادته خلال الفترة الماضية حتى أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على اللقب في عامي 2017 وفي العام الماضي 2021 لكنه فقده في المباراة النهائية كما يأمل الجمهور المصري في رؤية منتخبهم على منصة التتويج من جديد بعد ان تسيد المنتخب أفريقيا طوال العقود الماضية ليظل هو الاكثر تتويجا بهذا اللقب بسبعة ألقاب.

 

ترتيب الأكثر تتويجا ببطولة امم أفريقيا

  • يحتل المنتخب المصري بلقب الاكثر تتويجا لبطولة كأس الأمم الأفريقية باعتباره حامل اللقب لسبعه مرات في تاريخه كان آخرها عام 2010 حيث احتفظ باللقب ثلاث نسخ على التوالي.
  • وفي المركز الثاني يأتي منتخب الكاميرون صاحب الخمس ألقاب كان آخر بطولة حصل عليها في عام 2017 على حساب المنتخب المصري.
  • وفي المركز الثالث منتخب غانا صاحب الأربعة ألقاب.
  • وفي المركز الرابع منتخب نيجيريا صاحب ثلاثة ألقاب.
  • وفي المركز الخامس منتخب كوت ديفوار والجزائر والكونغو وجميعها حصلت على لقبين.
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا المباراة المقبلة للمنتخب المصري في تصفيات امم افريقيا منتخب غينيا مصر

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